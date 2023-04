Juan Díaz habla sobre su posible regreso al Xerez CD

Juan Díaz, hombre fuerte en la parcela económica en el Xerez CD hace dos temporadas y que se marchó del club por desavenencias en la gestión con Juan Luis Gil, presidente del club, estuvo el pasado sábado en Chapín en la victoria del equipo ante el Bollullos y muchos aficionados se han ilusionado por la posible vuelta de la persona que reactivó económica y deportivamente a la entidad en la campaña 20/21 aunque no se lograra el ascenso a Segunda RFEF.

El que fuese personaje clave en la confección de la plantilla de aquella temporada con fichajes como los de Carlos Calvo, Lolo Garrido o Chuma, entre otros, rebaja las expectativas y señala que de momento "no me planteo a día de hoy mi regreso al Xerez ni a ningún otro club, estoy centrado ahora mismo en mis empresas. Otra cosa es que esté ahí ayudando y asesorando en lo que me pidan, el vínculo con el club no se ha perdido y hablo mucho con Titín; yo encantado de poder ayudar si me piden consejo".

"A día de hoy no me planteo mi vuelta al Xerez, pero es algo que no descarto para más adelante y si algún día vuelvo lo haría solo, con un proyecto mío"

Díaz explica que volver es algo que "aunque ahora no me lo planteo, tampoco lo descarto en un futuro, pero si algún día regreso tengo claro que lo haría solo, con un proyecto y un equipo mío, de gente de fútbol. Me encantaría porque ¿qué cosa más bonita que hacer resurgir al club de tu vida? Con Titín tengo una relación personal magnífica, pero profesionalmente somos antagónicos, los motivos por las que me fui del Xerez no han cambiado", apunta.

Asegura que fue a Chapín el sábado "porque el partido era trascendente" y quería estar cerca del equipo, pero recalca que en la actualidad "estoy volcado en mis empresas y mi agenda me permite venir poco. He visto todos los partidos del equipo por televisión y dos o tres en directo. Mucha gente me paró pidiéndome que vuelva, recibo muchas llamadas también de gente cercana y xerecista, pero yo entiendo un club como una empresa" y la situación cuando se marchó del club no ha variado en exceso. "Si sólo te quieren para poner dinero y no te dejan ni tomar decisiones...", señala recordando los motivos por los que se marchó.

Análisis de la temporada

"Si miras jugador por jugador, creo que se ha hecho una buena plantilla, pero se debería haber invertido en un delantero. No se puede hacer una plantilla y dejar para lo último al delantero, cuando ya no tienes recursos económicos. Yo lo hubiera hecho al revés, primero el delantero", reflexiona. Y en cuanto a las razones de que el equipo al final esté peleando por la permanencia, apunta que "han sido un cúmulo de circunstancias; ha faltado una pizca de suerte, se han escapado puntos en los minutos finales de los partidos y ha existido una sobrepresión en los objetivos marcados. Hay jugadores como Migue o Álvaro Rey con mucha experiencia, pero luego otros que son muy jóvenes y que no están preparados". Además, añade que "jugar en Chapín resta más que suma, es regalar puntos al contrario, los árbitros no tienen ninguna presión y los jugadores rivales se crecen".

El fútbol en Jerez

Se mostró muy crítico con la situación que están viviendo las directivas del Xerez y del Xerez DFC y más concretamente sus presidentes, Juan Luis Gil y Jesús Viloita. "Los están masacrando. El fútbol es muy desagradecido, tanto en un sitio como en el otro los directivos se desviven por su club, se quitan tiempo de sus trabajos y que tengas que aguantar que digan que están robando... Da mucho asco".

Y, por último, afirma no creer en la unificación de ambas entidades, una cantinela que surge cada cierto tiempo: "Cada uno tomó su camino, tan respetable uno como otro, es algo que he aprendido de mi etapa anterior. Son dos modelos incompatibles. Desgraciadamente estamos en esta situación y mi opinión es que es imposible que se puedan unir porque yo jamás aceptaría que se perdiera mi escudo, mi historia ni mis señas de identidad e imagino que ellos tampoco asumir la deuda".