El cuadro pedáneo se presentará en La Granja con 14 jugadores : Lebrón, Gómez, Diego Galiano, Rosales, Beni, Luis Castillo, Pulido, Fernando, Juanjo, Carrasco, Piñero, Germán, Robert y Fran Jiménez. El once, con tantas ausencias, será el de casi siempre.

No estarán junto a sus compañeros en esta cita frente a los xerecistas Regalí , con una lesión de rodilla, Japele , que ha sido operado de rodilla ni Marín , que se ha marchado a Mallorca a trabajar y ha abandonado el club.

Este encuentro será especial, además de para Jesús Mendoza , emblema del xerecismo , para algunos integrantes del plantel azulino con pasado en el Guada, como Piñero o Alberto Fernández y también puede serlo para el joven delantero brasileño Joao Ferreira , que ha entrado en la lista de convocados y tiene muchas opciones de debutar. Por contra, no están citados los lesionados Asier Alonso, Naranjo y Carlos Sanjuán. Israel no ha entrenado durante la semana y su concurso está en el aire.

Las vacaciones han sentado bien en una plantilla azulina que tras el derbi en Chapín se quedó sin entrenador y volvió a vivir situaciones turbulentas. Calle se tuvo que despedir para no ser inhabilitado por el Colegio de Entrenadores al dirigir al equipo sin licencia por la falta de acuerdo con Nene Montero , que denunció al Xerez CD tras ser despedido. Sin patrón, técnicos de la casa están intentando terminar el curso de la forma más digna posible. El Deportivo eso sí anunció en un comunicado que contaba con Calle para la próxima temporada.

Mendoza: "Espero un partido abierto, los dos jugaremos al ataque"

Jesús Mendoza, técnico del Guadalcacín, sabe que el Xerez CD es claro favorito en el derbi pero no arroja la toalla y llega a La Granja dispuesto a plantar cara su equipo de toda la vida: "Espero un partido abierto. Ninguno de los dos equipos nos jugamos ya nada y qué menos que salir a a intentar jugar al fútbol, a ganar y a disfrutar. No nos vamos a meter atrás, iremos a explotar nuestras armas, que con las bajas no son demasiadas". Espero un Deportivo "intenso, tocando y queriendo sacar la pelota desde atrás, aprovechando la velocidad, la calidad y la profundidad de Alberto Piñero y Chata por las bandas. Lo espero igual que con Calle. El equipo estaba haciendo muy buenos partidos con Antonio, como frente al Xerez DFC en Chapín, y en casa querrán agradar".