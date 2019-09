El Xerez DFC, a romper las estadísticas en Pozoblanco

Javi Casares se ha vuelto a quedar fuera de la lista de convocados por su lesión , mientras que Ignacio Goma se ha recuperado y viaja. El centrocampista jerezano sufrió un fuerte golpe en la tibia en el entrenamiento del miércoles con Amin, ha evolucionado favorablemente, los médicos le han confirmado que no sufre ningún tipo de rotura y el técnico manchego no ha dudado en contar con él.

El Xerez DFC afronta su segunda salida de la temporada con el único objetivo de sumar los tres primeros puntos a domicilio en el Municipal de Pozoblanco . Tras la derrota de hace dos jornadas en Rota y el descanso obligado de la pasada por la exclusión del Écija de la competición, los azulinos tienen ganas de competir y de hacer las cosas bien en un escenario que no se les ha dado nada bien hasta el momento.

Los pozoalbenses, con cuatro bajas y el alta de Roldán

El Pozoblanco recibe la visita del Xerez DFC con tanta ilusión com respeto. Los cordobeses, que sólo han sumado un punto en los tres encuentros de Liga que se llevan disputados, buscan el primer triunfo en casa ante una afición que está volcada con su equipo tras el ascenso. No pudieron sumar ni ante el Ciudad de Lucena en el Municipal (0-1) ni la pasada jornada en el Guadalquivir frente al Coria (4-2). Para este choque, Javi de la Torre, técnico local, cuenta con cuatro bajas, Ito, Elu, Migue Márquez y Carlos Moreno, mientras que recupera a Quique Roldán, que parte con muchas opciones de ser titular. El entrenador cordobés destaca del XDFC que "es un equipo fuerte, que puede acusar la baja de Álex Colorado por su forma de jugar. Nosotros lo pasaremos mal si no tenemos el balón".