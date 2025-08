Carlos Daniel, central del Xerez DFC, apunta alto

Carlos Daniel Dorado ha sido el último jugador en llegar al Xerez DFC y lo hizo después del inesperado adiós de Antonio Oca, que recibió una buena oferta laboral que le hizo replantearse su futuro. El central extremeño de 25 años defendió la pasada temporada la camiseta del Villanovense, escuadra que terminó descendiendo tras perder el play-out con el Real Madrid Castilla C, conoce al Xerez DFC y Chapín porque se ha enfrentado al equipo en varias ocasiones y también sabe lo complicado que es el Grupo IV, pero es optimista y espera lo mejor.

El defensa, que ha sido presentado este lunes en la Clínica Beiman junto a su compañero Oier, admite que su llegada al club ha sido "sencilla, no tuvieron que esperar mucho por mí. El proyecto desde el primer momento me atraía, tenía mucho interés por jugar esta temporada en el grupo andaluz. Me he enfrentado al Xerez en años anteriores y creo que es un gran lugar para hacer cosas bonitas. Como rival, el Xerez es duro, venir a Chapín es complicado porque el público aprieta y no te deja respirar. Como anfitrión ahora, me gustará que el estadio estuviese lleno todos los fines de semana y que la afición nos apoye y nos arrope tanto en las buenas como en las malas".

Bajo su punto de vista, el Grupo IV la próxima temporada 25/26 "será complicado. Va a ser un año duro, pero bonito. Hay un grupo apretado, en el que cualquiera puede estar arriba, y con trabajo, como estamos haciendo desde el principio, y humildad van a llegar los resultados. Hay que disfrutar de la temporada".

Ha recalado en el cuadro azulino con la defensa cerrada y con dos jugadores por puesto, pero la competencia la considera positiva. "Toda rivalidad y todo lo que sea tener compañeros de alto nivel es bueno para la plantilla y tanto para mis compañeros como para mí. Jugará el que mejor lo haga, el que decida el míster, pero debemos estar unidos y ayudarnos entre nosotros. A nivel colectivo, espero que el equipo se deje el alma en cada partido, no debemos perder esa lucha y esa garra que nos debe caracterizar, veo un grupo con mucha hambre. En lo personal, espero disputar el mayor número de minutos posibles y ofrecer un buen nivel para que el míster no tenga fácil decantarse por uno o por otro".

Al igual que Oier, afirmó que "la bienvenida ha sido muy calurosa, nos han recibido muy bien a todos los nuevos, no tenemos quejas y ya hemos visto que la afición siempre está ahí, en un partido de verano, con calor y de vacaciones, ya acudió a animarnos. Estoy superagradecido y espero que nos apoyen hasta el final".

Antonio Bello, director deportivo azulino, le acompañó en su puesta de largo: "Es un central zurdo que viene del Villanovense, que también puede jugar de lateral izquierdo, es polivalente, contundente y tiene buena salida de balón. Creemos que es un jugador que nos va a dar un salto de calidad porque tiene un perfil que es complicado de encontrar".