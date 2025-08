El Xerez DFC progresa adecuadamente

El Xerez DFC ha cubierto su segunda semana de pretemporada con buenas sensaciones tanto a nivel de entrenamientos como en los amistosos que ha disputado, el miércoles frente al Jerez Industrial (0-1) en el Pedro Garrido en el Trofeo de la Copa y la Venencia y este sábado en el XXIX Trofeo San Roque disputado en forma de triangular ante Extremadura (0-0) y el cuadro anfitrión (0-1), aunque todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar a un buen nivel al tramo final de su preparación y al primer partido de liga en Chapín contra la Deportiva Minera de José Carlos Checa.

Antonio Fernández, técnico azulino, se ha mostrado satisfecho con la imagen ofrecida por su equipo en Lepe, aunque también exigente, considera que de en ir a más y que tienen que mejorar todavía algunos aspectos fundamentales. "Lo importante es que seguimos acumulando minutos que nos den ese salto de calidad que buscamos este año", resalta.

El primer choque con el Extremadura, un rival también de Segunda RFEF, bajo el punto de vista del gallego, fue "complicado, con un resultado cerrado. Intentamos competir y se vio un mejor nivel que el otro día en el encuentro que jugamos con el Jerez Industrial en el Pedro Garrido. Nos enfrentamos a un equipo que jugará en nuestro mismo grupo, pero ahora mismo poca opinión real podemos sacar. Los partidos de pretemporada son de pretemporada, cuando empiece la liga y haya puntos en juego, los enfrentamientos son completamente diferentes".

En el segundo envite del trofeo, los xerecistas se midieron al conjunto lepero, el dominio fue total y el equipo generó algunas ocasiones, pero solo convirtió la de Viñuela en la recta final de falta directa. El preparador azulino detalla: "Hicimos dos bloques diferenciados, aunque repetimos futbolistas para que acumularan algún minuto más y acabamos jugando otra vez con los cuatro juveniles que tenemos y que están haciendo la pretemporada con nosotros. El bagaje es más positivo que el del otro día, pero tenemos que seguir mejorando y creciendo como grupo y como equipo".

A nivel defensivo en algunas fases hay cierto desorden y el rival lo aprovecha"

Fernández a la hora de entrar en detalles en cuanto a la evolución del bloque subraya: "Hay cosas que vamos asimilando y los conceptos son buenos, pero hay otras que debemos mejorar. Bajo mi punto de vista, hay que mejorar en el plano defensivo, en la ubicación en el campo, hay que estar más ordenados. El equipo, por fases, tiene cierto desorden y el rival lo aprovecha. Con balón vamos a más, las circulaciones son un poquito más rápidas. Queda trabajar, trabajar y trabajar. Estamos hablando de que hemos cubierto dos semanas de pretemporada y ahora vamos a por la tercera. A medida que se vayan cumpliendo las etapas entiendo que el equipo tiene que ir a más, debe ser más bloque, tener más claro a lo que jugamos. Insisto, toca seguir trabajando tanto física como tácticamente para llegar plenos a los encuentros en los que nos vamos a enfrentar a rivales de Primera RFEF. Ahí debemos tener ya un nivel bueno para poder competirles".

Hubo jugadores que viajaron y que finalmente no tuvieron minutos, Beny o Ekiza entre ellos. El entrenador de los xerecistas aclaró los motivos. "Por puestos tenemos muchos futbolistas y lo decidimos así y Ekiza no jugó por una sobrecarga. El otro día se resintió en los minutos que tuvo, ha estado entrenando con molestias y preferimos que parara para que esos problemas no le fueran a más".