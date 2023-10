Jean Thierry, cristiano comprometido francés, me envía una opinión de Mons. Jean-Paul Vesco que trabajó 7 años de abogado, de vocación tardía, dominico, actualmente Arzobispo de Argel (Argelia). Mons Vesco desde Argel escribe sobre la violencia entre Israel y Palestina: “Ghaza est une souricière… ““Ghaza es una ratonera donde se puede con un chascar de dedos, privar a 2,5 millones de hombre, mujeres y niños, de agua, de alimentos, de gas y electricidad, y ahogarlos bajo una inundación de bombas sin escapatorias posibles…” “…yo rezo y yo lloro por las víctimas inocentes de Ghaza y de Israel…”

Ante la fundación del Estado de Israel en 1948, los países árabes le declararon la guerra, y la perdieron, y los 700.000 refugiados palestinos por la guerra, fueron impedidos por el Gobierno de Israel a volver a sus tierras y sus casas. Ahí surge el origen de la “franja de Ghaza”.

¿Fue terrorismo los fusilamientos de franceses civiles como represalia del ejército de ocupación nazi en Francia? Sí. ¿Era terrorismo las emboscadas de ciudadanos civiles españoles durante la invasión francesa? No. ¿Era terrorismo las emboscadas de los vietnamitas contra los invasores norteamericanos? No. El gobierno de Israel hace terrorismo en Ghaza. También, no a la matanza de civiles israelitas a manos de Hamás.

“Las guerras se ganan en los medios de comunicación”. Afirmación sobre la guerra de Vietnam, o la de Irak.