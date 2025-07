Yago Gandoy y Fran Viñuela reflejan la importancia de hacer piña en el Xerez DFC

Yago Gandoy y Fran Viñuela son los dos futbolistas que han pasado este viernes 25 de julio por la sala de prensa de Chapín para ser presentados como nuevos jugadores del Xerez DFC. Antonio Bello, director deportivo de la entidad, ha desgranado las virtudes de ambos futbolistas, a los que ha deseado suerte en su nueva aventura como jugadores del primer equipo azulino. "Agradecerles a los dos las negociaciones, la facilidad que tuvimos para que vinieran y la predisposición de ambos para unirse al proyecto", comentaba Bello al inicio de su intervención.

El director deportivo explicaba que "Yago es un futbolista que actúa de mediocentro, con mucha calidad, que va a ser el motor del equipo, tiene muy buen golpeo de balón. Y Fran, es un jugador que corre al espacio, son jugadores contrastados en la categoría que nos van a dar el salto de calidad para conseguir los objetivos y ese pasito más que queremos dar este año".

El primero en tomar la palabra era Yago Gandoy, futbolista que procede del San Sebastián de los Reyes, con el que militó en el Grupo 5 de Segunda RFERF la pasda campaña quedando en la octava plaza. "Quería agradecer lo primero a Antonio por la confianza, tanto él como el míster han mostrado mucho interés en mí Estos primeros días han sido la verdad que muy acogedores, creo que tenemos una plantilla muy buena y que el ambiente es muy bueno. Vamos a sumar entrenamientos y partidos para hacer un equipo competitivo y competir en la categoría, que va a ser muy exigente", manifestaba el centrocampista natural de La Coruña.

El club ha invertido en once fichajes y ahora lo que toca es "ir conociéndonos y adaptando, conociendo las características de cada uno y a partir de ahí ser un equipo competitivo de atrás hacia delante. Creo que con lo que se ha firmado y la gente que ha renovado el nivel es muy bueno. Lo primero de todo es hacer buen grupo, hacer una familia y a partir de ahí ya el tiempo nos irá poniendo donde nos merecemos".

Yago Gandoy.

Se define como un futbolista que quiere el balón, "a mí me gusta ser protagonista. A la vez también soy sacrificado y puedo repetir esfuerzos tanto en ataque como en defensa, tengo capacidad asociativa para superar líneas tanto con pase como con conducción". Además, añadía que Antonio Bello "me explicó que este es un club muy grande con una gran masa social, que tenemos a mucha gente detrás y en cuanto a instalaciones, campos de entrenamientos, estadio... es un sitio ideal para crecer como futbolista. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas ya de empezar y de que ruede ya el balón".

En cuanto a objetivos, señala que "buscamos ir partido a partido, buscar cuanto antes la permanencia y a partir de ahí que nos ponga el tiempo donde nos merecemos. Lo primero es sumar y hacer buen grupo, estar tranquilos y trabajar cada día como si fuese el último. Estamos centrados en hacer buen grupo, en ir partido a partido, las quinielas o las predicciones ya se verán a final de temporada, a ver cada uno dónde está".

Del Grupo 4 "se han ido dos caballos buenos como es el Linense y el San Fernando, pero también sube gente buena como el Jaén y al final es un grupo muy atractivo, muy competitivo, en donde al final 10 o 12 equipos van a intentar hacer play-off, nosotros partido a partido y ya está".

Fran Viñuela

Por su parte, Fran Viñuela también agradecía a Bello y al club "por la confianza depositada en mí, intentaremos devolverla en el terreno de juego. En estos primeros días nos estamos conociendo un poco, intentando hacernos amigos del balón y poco más".

El atacante de Villafranca de los Barros llega al Xerez DFC después de conseguir el ascenso a Primera RFEF con el Cacereño, se considera un futbolista rápido, vertical, con buen centro y, sobre todo, trabajador. Normalmente me siento más cómodo en la derecha, pero también he jugado varios partidos a la izquierda e incluso de carrilero y de lateral, derecho, me adapto donde me diga el míster".

Fran Viñuela.

En el Xerez DFC va a buscar la continuidad que no tuvo la campaña pasada debido a varias lesiones "que ya están olvidadas". Con el Cacereño "hicimos muy buena temporada aunque la mía personal fue complicada. En lo personal, intentaré jugar los máximos partidos posible, ayudando al equipo y como objetivo hay que ir partido a partido porque si pensamos más allá nos equivocamos".

Por último, comentaba que el Grupo 4 es "muy potente, de todas las categorías yo creo que es el que más. Estaremos preparados para competir todos los partidos. Sabemos la responsabilidad que tenemos jugando con esta camiseta y lo daremos todo en cada partido".