Pelayo ultima el diseño y el reparto de concejalías del próximo gobierno que tendrá Jerez

La próxima alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se encuentra ya inmersa el diseño del equipo que gobernará la ciudad durante los próximos cuatro años. En la jornada de este martes, los 14 concejales que tendrá el Partido Popular tuvieron una primera reunión desde la victoria obtenida en las elecciones celebradas el pasado domingo.

Ahora bien, no será hasta el próximo 17 de junio cuando la nueva corporación tome posesión y se proclame a García-Pelayo como regidora -será la tercera vez que lo sea pues ya ostentó el cargo entre junio de 2003 y enero de 2005, así como entre 2011 y 2015-. Por lo tanto, entre las primeras resoluciones de Alcaldía que firme la nueva primera autoridad de la ciudad estarán las de la distribución de áreas de gobierno y de sus respectivas competencias, así como los nombramientos de los tenientes de Alcaldía y delegados. Eso sí, en el comunicado emitido por el partido en la jornada de este martes se apunta que ya se está perfilando “la propia organización interna de tal manera que el 17 de junio, tras la toma de posesión de la nueva corporación, el nuevo gobierno comience a trabajar de inmediato”.

Por el momento, no ha trascendido si en este encuentro ya se ha cerrado el reparto de delegaciones, así como aquellos ediles que serán tenientes de alcalde y, por ende, también formarán parte de la junta de gobierno local. No en vano, y dado que el equipo estará conformado por 14 miembros, no todos estarán en el principal órgano decisorio del gobierno municipal puesto que hay limitaciones legales.

Tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local, una de las dos principales normas que regula el funcionamiento de las entidades locales, la junta de gobierno no puede estar conformada por más de un tercio del número total de concejales del Ayuntamiento. Además, el número de tenencias de alcaldía no pueden superar al de miembros de la junta de gobierno. Por lo tanto, García-Pelayo podrá nombrar hasta un máximo de nueve tenientes de alcaldesa, si así lo estimase oportuno.

Un reparto de delegaciones anunciada durante la campaña

No será hasta que firme la resolución correspondiente cuando se concrete el reparto de delegaciones y de ámbitos competenciales de cada uno de los integrantes del ejecutivo. Ahora bien, durante la campaña electoral, la entonces candidata no tuvo reparos en ir asignando concejalías a buena parte de los miembros de su candidatura. Incluso, esbozó quienes tendrán un papel destacado dentro su futuro ejecutivo.

No obstante, esta configuración adelantada durante el periodo electoral puede verse modificada en los próximos meses en el caso de que el PP acabe accediendo al gobierno de la Diputación, una circunstancia que no se sabrá hasta después de que se constituyan los nuevos ayuntamientos. Es más que previsible que, en el caso de que esta formación acceda a la parte noble del Palacio Provincial, tire de algunos ediles de Jerez para su ejecutivo, por lo que tendrían que compaginar esta responsabilidad con las asignaciones que tengan en la ciudad (el PP puede nombrar a tres diputados por el partido judicial jerezano que incluye a San José del Valle).

Pero, más allá de lo que pueda ocurrir con Diputación, García-Pelayo ya anunció días atrás que su número dos en el gobierno será Agustín Muñoz, que próximamente deberá dejar su cargo como director general de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía. Muñoz ya formó parte del gobierno del PP entre 2011 y 2015 asumiendo las concejalías de Movilidad y Urbanismo.

Ahora, a tenor de lo apuntado por la próxima regidora de la ciudad, tendrá a su cargo la coordinación de todas las delegaciones del gobierno, aunque también se le asignaría una delegación de nueva creación, la del Centro Histórico, que también tendrá un carácter transversal al ocuparse de asuntos como el urbanismo, la limpieza o la seguridad, entre otros, en este enclave de la ciudad.

Otro de los integrantes de más peso del próximo ejecutivo jerezano será Jaime Espinar, al que se le asignará la labor de gestionar los principales servicios públicos municipales tales como la limpieza viaria y recogida de residuos, el transporte público o el mantenimiento urbano.

Almudena Martínez, según apuntó García-Pelayo en una entrevista con este periódico realizada la pasada semana, podría asumir dos delegaciones de especial complejidad en el Ayuntamiento jerezano como son la de Seguridad (Policía Local) y Personal. Mientras, Francisco Delgado, que también tendrá que dejar en los próximos días la dirección general de Veiasa, la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestiona las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) para asumir la también compleja Delegación de Economía del Consistorio.

Por otro lado, Belén de la Cuadra asumirá la Delegación de Urbanismo; Nela García, la de Comercio y Empleo; Educación estará en manos de José Ángel Aparicio; Antonio Real volverá a estar a los mandos de turismo, y posiblemente Fiestas, y Susana Sánchez Toro, Medio Rural (ambos ya formaron parte del anterior ejecutivo de Pelayo); Francisco Zurita estará en Cultura; Rafael Mateos, en Deportes, y José Ignacio Martínez gestionará una concejalía de “estrategia digital”, tal y como la definió la futura alcaldesa días atrás a este medio. No obstante, aún quedan parcelas por definir y áreas por designar, además de algunos futuros concejales por encomendarles el área que gestionarán durante los próximos cuatro años.

El PP presume de sus buenos resultados en Jerez

En un comunicado emitido este martes, el Partido Popular ha vuelto a presumir de los resultados obtenidos el pasado domingo que le han dado una mayoría absoluta para los próximos cuatro años. En este sentido, destacó que la formación ha tenido un “sustancial aumento en votos en todas las zonas y distritos de Jerez”. Así, destacó que ha sido la fuerza con más respaldo "en todos los distritos del casco urbano y con un resultado en la zona rural sustancialmente mejor que el de 2019”.

Por ello, García-Pelayo agradeció el respaldo recibido por su candidatura de los jerezanos al conseguir el 42,7% de los votos, al igual que tuvo palabras de gratitud a los próximos concejales populares tras haber dado un “paso adelante para trabajar por Jerez”. Así, aseguró que es “un equipo preparado e ilusionado con muchas ganas de impulsar Jerez”.