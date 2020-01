El Arcos CF amenaza al Xerez CD en su visita a La Granja

Xerez CD y Arcos CF se enfrentarán por primera vez esta temporada el domingo (17:00) en La Granja. Parece que fue ayer pero ya ha transcurrido una vuelta completa en Tercera División. El Deportivo no pudo desplazarse hasta el Antonio Barbadillo para disputar su primer encuentro de Liga frente a los serranos por tener los derechos federativos bloqueados al no haber hecho frente a las deudas con jugadores y entrenadores.

Aquel partido, el Competición de Competición de la Federación Española se lo dio por ganado a los arcenses por 3-0 por la incomparecencia de los azulinos y, además, el Deportivo fue sancionado con tres puntos en la tabla. La entidad xerecista recurrió ante el TAD el castigo y está pendiente de la resolución del expediente.

Ahora, se medirán en un partido vital de cara a la lucha por la permanencia que mantienen ambos conjuntos, especialmente el xerecista, que tras su derrota del domingo en Utrera está al borde del precipicio.

Y la cita no es fácil. El cuadro de Alberto Vázquez es más eficaz actuando como visitante. Es uno de los equipos que más puntos ha sumado y ha sorprendido a algunos de los 'gallitos' del grupo. En nueve salidas, ha sumado doce puntos. Los tres primeros los logró sin jugar (Écija) pero luego se impuso al Pozoblanco (0-2), en la que fue su primera victoria a domicilio, y luego sorprendió a Los Barrios (0-2) en el San Rafael y el pasado domingo al Xerez DFC en Chapín (0-1). Ha anotado diez dianas, recibido once y no ha empatado hasta el momento.

En casa, las cosas no le van tan bien, de ahí sus apuros en la tabla. Ha sumado once puntos, con dos triunfos, el primero de ellos por 3-0 por la incomparecencia del Xerez CD y el segundo ante el Sevilla C. En el resto de partidos hasta llegar a diez, ha cosechado cinco empates y tres derrotas.

El equipo blanco se presentará en La Granja en un buen momento tras su excelente triunfo del domingom sin el sancionado Quintana y con varios exxerecistas en sus filas. Entre ellos, Luis Castillo, que no pudo jugar el domingo por culpa de la gripe, será alta ante un equipo que abandonó al inicio de Liga por problemas laborales y también estará Alberto Fernández, autor del gol de la victoria en Chapín y que vistió la camiseta xerecista la pasada campaña. Igualmente, militan en el plantel arcense Samu Ayala, delantero azulino el curso anterior y Albino, recién firmado y que no puede jugar por problemas físicos.